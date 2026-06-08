«М.Видео» до конца года откроет 5 тысяч партнерских пунктов выдачи по всей России

Компания «М.Видео» объявила о масштабном расширении сети партнерских пунктов выдачи заказов, планируя до конца текущего года открыть не менее 5 тысяч ПВЗ по всей России. Это позволит создать одну из крупнейших омниканальных инфраструктур в стране.

«Мы создаем не просто сеть пунктов выдачи, а полноценную партнерскую экосистему. Наша задача – открыть инфраструктуру "М.Видео" для предпринимателей по всей стране и дать им возможность зарабатывать не только на выдаче заказов, но и на дополнительных сервисах, логистике и обслуживании клиентов», – отметил директор по проектам «М.Видео» Сергей Ануфриев.

Новые ПВЗ станут не просто пунктами выдачи, а полноценными сервисными центрами последней мили. На их базе будет доступна курьерская доставка заказов, а владельцы смогут участвовать в организации сборки, установки и подключения техники за дополнительное вознаграждение.

Ранее Владислав Бакальчук стал генеральным директором «М.Видео». Он продолжит курс компания на открытие собственной инфраструктуры для внешних партнеров, включая логистику и IT-решения. Ожидается, что программа поможет предпринимателям быстро подключаться к федеральному трафику ритейлера с минимальными стартовыми затратами.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 31 марта 2026 года, в России насчитывается 91 972 точки выдачи Ozon, 12 602 точки – у Яндекс Маркета, 5 000 точек – у Avito, 5 019 точек – у службы доставки «СДЭК» и 1 013 точек – у «Мегамаркета». У Lamoda открыто 35 500 точек. При этом у Wildberries более 90 тысяч пунктов выдачи заказов в разных странах.