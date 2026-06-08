Медианная зарплата в России составила 66 тысяч рублей в месяц

Средняя номинальная зарплата в России по итогам марта составила 112,7 тыс. рублей, причем в пяти отраслях она превысила 200 тыс. рублей. Однако альтернативный расчет медианной зарплаты, основанный на данных банков по зарплатным картам, показывает почти вдвое меньшую величину – 66 тыс. рублей. Об это пишет «Независимая Газета» со ссылкой на данные Росстата.

«Показатель средних зарплат, лежащий в основе ведомственных отчетов и прогнозов, – это очень условный ориентир материального благополучия: он изначально искажен высокими и сверхвысокими заработками. Медианная зарплата (ее расчет не так подвержен искажениям) сейчас почти вдвое меньше показателя Росстата», – сообщили эксперты.

Лидером по уровню зарплат стала финансовая и страховая деятельность – более 314 тыс. рублей. В информации и связи, добыче нефти и газа, воздушном и космическом транспорте, а также в производстве табачных изделий средние зарплаты превысили 218–226 тыс. рублей.

Самыми низкими средними зарплатами традиционно отличаются производство одежды (около 58 тыс. рублей) и почтовая связь с курьерской деятельностью (58,3 тыс. рублей).

Напомним, что медианная предлагаемая зарплата в Иркутской области вышла на уровень 85 300 рублей. В 1 квартале 2026 года регион занял 25-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 74,7 баллов.