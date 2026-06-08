На набережной Иркутска появились расписные фортепиано: на них нанесли хайтинскую роспись

На 365-летие Иркутска Байкальский банк открыл на городской набережной два музыкальных арт- пространства — уличные «живые» фортепиано (бульвар Гагарина и смотровая площадка на Нижней Набережной).

С июня по сентябрь эти инструменты будут радовать жителей и гостей города. Любой желающий может сесть и поиграть на пианино. Инструменты расписаны в технике хайтинской росписи Ольгой Вахрушевой, которая 15 лет проработала художником на Хайтинской фарфоровой фабрике. Для каждого фортепиано сшили водоотталкивающие чехлы, чтобы горожане могли укрывать инструменты от дождя.

Арт-пространство открыли Светлана Колотовкина, первый заместитель мэра Иркутска, и Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбера

«Сбер всегда старается подчеркнуть айдентику и атмосферу мест в своих проектах. В этом году мы вдохновились знаменитой хайтинской росписью, гордостью региона и достоянием Сибири. Ее отличительная черта — ручная роспись: широкий, крупный мазок без предварительного контура», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Сбера.

«Сбер, бережно хранящий историю и традиции Иркутска — города, который называют Сибирским Парижем и столицей сибирской интеллигенции, — вносит свой вклад в сохранение культурного кода Приангарья», — Светлана Колотовкина, первый заместитель мэра города Иркутска.

Во время открытия для гостей устроили чаепитие с баранками и мармеладом в тени лип. Играл пианист Борис Изаксон, а искусствовед Олеся Башкирова рассказала историю Хайтинской фабрики.

Рядом с пианино на больших экранах ГигаЧат "оживил" историю: вот за столом беседуют братья Переваловы, через секунды - строится фабрика, шумят цеха, гудят конвейеры с посудой.

Проект существует второй год. В прошлом году пианино были украшены деревянной резьбой, что особо подчёркивало единение с Иркутском, ведь исторический центр города с домами с деревянным кружевом входит в предварительный список ЮНЕСКО