«Пиратские практики» в действии: ЕС начал охоту на танкеры с российской нефтью в Средиземном море

Евросоюз официально санкционировал применение силы против гражданского судоходства. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила, что военные корабли операции IRINI получили приказ задерживать иностранные танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти, сообщает ТАСС.

Цель — эскалация и давление

Официально заявленная цель этих действий — «ограничение возможностей России по финансированию» СВО. Однако эксперты отмечают, что это прямое нарушение международного морского права и переход от санкций к физическому захвату активов. Операция IRINI, созданная для контроля за эмбарго на поставки оружия в Ливию (где она не добилась успеха), теперь используется как инструмент экономического давления на Россию.

От слов к делу: прецедент создан

Это не первое подобное действие: ранее, в марте, военные Бельгии уже задержали танкер Ethera под флагом Гвинеи в Северном море. В российском МИД подобные действия назвали «пиратскими практиками», подчеркнув, что они выходят за рамки любых международных конвенций и не останутся без ответа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия Франции и Великобритании в отношении задержания судна «Тагор» «правовым нигилизмом». Напомним, 31 мая военные этих стран остановили российский сухогруз «Тагор» (шёл из Мурманска в Камерун) в 400 милях от Бретани по обвинению в использовании «ложного» флага. Захарова заявила, что конвоирование судна нарушает Конвенцию ООН, так как досмотр не должен приводить к принудительной смене маршрута. Посольство РФ во Франции требует объяснений и защищает экипаж.