«Дыра» в бюджете стабилизировалась: как Минфин остановил рост дефицита

Дефицит федерального бюджета России в мае перестал расти пугающими темпами и стабилизировался на уровне 2,6% ВВП. Это произошло благодаря тому, что доходы казны впервые в этом году показали символический рост (+0,3%) к прошлому году, а расходы, хотя и остаются высокими, замедлили свой разгон, сообщает "Коммерсант".

Ключевые цифры:

Стабилизация: Прирост дефицита в мае стал минимальным за год (всего +0,1% ВВП). Превышение плана: По итогам пяти месяцев дефицит достиг 6 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей (или почти на 60%) больше годового плана в 3,8 трлн. Доходы: Выручка бюджета составила 14,8 трлн руб. Рост обеспечили два фактора: Ненефтегазовые доходы: Выросли на 12,4% (до 11,8 трлн руб.), во многом благодаря повышенной ставке НДС (+21,9%). Нефтегазовые доходы: Отставание от прошлого года сократилось с 38% до 30% на фоне роста цен на нефть Urals. Расходы: Остаются на высоком уровне — 20,8 трлн руб. (+17% к прошлому году). Минфин объясняет это «оперативным заключением контрактов» и рекордным ростом госзакупок (+49,5% к прошлому году).

Структура расходов не раскрывается с мая 2022 года для снижения санкционных рисков.