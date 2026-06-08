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«Дыра» в бюджете стабилизировалась: как Минфин остановил рост дефицита

Дефицит федерального бюджета России в мае перестал расти пугающими темпами и стабилизировался на уровне 2,6% ВВП. Это произошло благодаря тому, что доходы казны впервые в этом году показали символический рост (+0,3%) к прошлому году, а расходы, хотя и остаются высокими, замедлили свой разгон, сообщает "Коммерсант".

Ключевые цифры:

  1. Стабилизация: Прирост дефицита в мае стал минимальным за год (всего +0,1% ВВП).
  2. Превышение плана: По итогам пяти месяцев дефицит достиг 6 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей (или почти на 60%) больше годового плана в 3,8 трлн.
  3. Доходы: Выручка бюджета составила 14,8 трлн руб. Рост обеспечили два фактора:
  4. Ненефтегазовые доходы: Выросли на 12,4% (до 11,8 трлн руб.), во многом благодаря повышенной ставке НДС (+21,9%).
  5. Нефтегазовые доходы: Отставание от прошлого года сократилось с 38% до 30% на фоне роста цен на нефть Urals.
  6. Расходы: Остаются на высоком уровне — 20,8 трлн руб. (+17% к прошлому году). Минфин объясняет это «оперативным заключением контрактов» и рекордным ростом госзакупок (+49,5% к прошлому году).

Структура расходов не раскрывается с мая 2022 года для снижения санкционных рисков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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