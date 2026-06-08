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Налог на гаджеты перенесли: введение техсбора на электронику отложили до декабря 2026 года

Правительство России пошло навстречу производителям и импортерам электроники. Введение нового технологического сбора (техсбора) с компаний, поставляющих на рынок радиоэлектронные устройства, официально перенесено.

  • Новая дата: Обязательства по уплате сбора начнут действовать с 1 декабря 2026 года вместо ранее запланированного 1 сентября.
  • Причина: Как сообщает Минфин, решение принято в связи с предложениями отраслевых объединений. Законопроект с соответствующими поправками уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак на ПМЭФ-2026 подтвердил, что государство будет действовать «точечно, аккуратно, поступательно». Ведомство заверяет, что сбор вводится для стимулирования локализации производства внутри страны, сообщает "Коммерсант".

Согласно проекту, сбор будет вводиться поэтапно, а его максимальный размер за единицу товара не превысит 5 000 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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