Налог на гаджеты перенесли: введение техсбора на электронику отложили до декабря 2026 года

Правительство России пошло навстречу производителям и импортерам электроники. Введение нового технологического сбора (техсбора) с компаний, поставляющих на рынок радиоэлектронные устройства, официально перенесено.

Новая дата: Обязательства по уплате сбора начнут действовать с 1 декабря 2026 года вместо ранее запланированного 1 сентября.

Причина: Как сообщает Минфин, решение принято в связи с предложениями отраслевых объединений. Законопроект с соответствующими поправками уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак на ПМЭФ-2026 подтвердил, что государство будет действовать «точечно, аккуратно, поступательно». Ведомство заверяет, что сбор вводится для стимулирования локализации производства внутри страны, сообщает "Коммерсант".

Согласно проекту, сбор будет вводиться поэтапно, а его максимальный размер за единицу товара не превысит 5 000 рублей.