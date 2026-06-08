Иркутску исполнилось 365 лет: репортаж со 100-тысячного праздника

Иркутск отметил свое 365-летие с размахом, объединив более 100 тысяч жителей и гостей города в грандиозном двухдневном празднике. Столица Прибайкалья на выходные превратилась в огромную площадку для творчества, музыки и спорта.

Праздничные локации были размещены по всему городу: от исторического центра до живописных островов. Вот как это было:

Остров Юность: стал центром инклюзии и семейного отдыха. Здесь проходили соревнования по кибатлетике, шествие близнецов, парад колясок и работали десятки интерактивных зон «Литературного квартала».

Улица Урицкого: пульсировала ритмами молодости. Соревнования танцоров, выставка из 40 тюнингованных автомобилей и мастер-классы от лучших хореографов города создали атмосферу драйва.

Сквер Кирова: превратился в Вавилон культур. Гости знакомились с традициями казачества, бурят, татар, белорусов и народов Севера, участвовали в боях на подушках и хороводе Дружбы.

Нижняя набережная: здесь решалась судьба главного символа города. Жюри подвело итоги конкурса «БабрАрт», выбрав 16 финалистов, которые расписали металлические фигуры иркутских талисманов.

Кульминацией первого дня стало театрализованное шоу «Иркутск-365» на площади графа Сперанского — путешествие сквозь века, после которого публику зажгли группы «Братья Грим» и «Дискотека Авария». Воскресенье продолжило веселье фестивалем «Музыка моего города» у памятника Александру III и выступлением дуэта NANSI & SIDOROV.

«Главное богатство столицы Прибайкалья – его люди. Именно вы помогаете городу сохранять свой уникальный сибирский характер», — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Администрация выражает благодарность партнерам праздника: Эн+, Сбербанку, «Фармасинтезу», "Сервико", «Элит Лайн», РВИО и многим другим за поддержку.