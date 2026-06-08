Иркутск выложит слово «РОССИЯ»: как город готовится к грандиозному флешмобу

В преддверии Дня России, 11 июня в 16:30, площадь Ракетчиков в Зеленом превратится в центр единения. Здесь состоится акция «Россия – это мы!», где иркутяне смогут выразить свою любовь к Родине.

Кульминацией праздника станет масштабный флешмоб «Живой триколор»: сотни участников выложат из мини-флагов слово «РОССИЯ». Это будет по-настоящему зрелищное и объединяющее событие!

Но на этом сюрпризы не закончатся:

Для иркутян выступят ансамбль «Иволга», воспитанники школы искусств №8 и творческий коллектив военной части.

Самые смелые смогут проверить себя на скорость в сборке и разборке автомата.

Также будет работать благотворительная ярмарка, все средства с которой пойдут на поддержку наших военнослужащих.

Организаторами выступили настоящие патриоты города — от военнослужащих 29-й гвардейской ракетной дивизии до ветеранов боевых действий и волонтерских объединений.