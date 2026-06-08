Газовый переворот: как «Газпром» обошел Европу ради Китая с рекордными поставками

Исторический разворот на Восток свершился. «Газпром» впервые в истории поставил в Китай больше газа, чем во всю Европу. По газопроводу «Сила Сибири» прокачали рекордные 38,8 млрд кубометров — это почти на четверть больше, чем год назад. Европа тоже не осталась без топлива: поставки по Турецкому потоку выросли на 8%, компенсируя украинский транзит.

Газпром отчитался за 2025 год об увеличении поставок по второй нитке Турецкого потока в связи с прекращением транзита через Украину, не уточняя, о каких конкретно объемах идет речь. Ранее оператор европейских газопроводов ENTSOG оценил его в 18,3 млрд куб. м, что на 8% больше, чем в 2024-м. Газпром называет причиной увеличения экспорта в европейском направлении новые контракты и улучшение управления суточными объемами транспортировки.

– Вероятно, была оптимизирована работа компрессорных станций и проведена работа по снижению колебаний давления в газотранспортной системе, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global. – Главным потребителем продукции Газпрома в регионе станет Турция, где потребление газа растет быстрее, чем в Евросоюзе. В 2025 году поставки трубопроводного газа в страну немного превысили уровень 2024-го, составив 21,5 млрд куб. м.

В Китай корпорация экспортировала более чем вдвое больше, чем в Европу, в том числе по газопроводу «Сила Сибири» поставлен рекордный объем 38 млрд куб. м газа (+23% г/г). Мощности «Силы Сибири» задействованы уже полностью, поэтому для дальнейшего увеличения экспорта в китайском направлении нужно реализовывать проект «Сила Сибири-2».

Напомним, что сроки начала работы над этим масштабным проектом уже обсуждаются на высшем уровне председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, и к концу текущего года можно ожидать, по нашему мнению, что сроки начала строительства газопровода будут полностью согласованы.