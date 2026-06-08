Топливо в дефиците: как Крым справляется с перебоями поставок и какие меры принимает Москва

В Кремле признали наличие проблем с топливным обеспечением в Крыму, но заверили, что ситуация находится под контролем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для исправления ситуации и предотвращения кризиса, передаёт газета "Ведомости".

«Действительно, определённые проблемы есть. Принимаются меры, чтобы об этом не приходилось говорить. Работает наше Минэнерго», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

На данный момент полуостров столкнулся с логистическими трудностями:

С 31 мая введены ограничения: отпуск бензина АИ-92 лимитирован до 20 литров на одно транспортное средство, а заправка канистр запрещена.

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев прогнозирует сохранение сложностей еще около месяца, несмотря на то, что топливо закуплено и ежедневно поступает на АЗС.

Власти настоятельно рекомендуют автомобилистам не создавать запасы и заправляться по мере необходимости, чтобы стабилизировать спрос.

Проблема находится на личном контроле президента Владимира Путина, который дал необходимые поручения для её скорейшего решения.