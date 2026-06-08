«Без жульничества»: Лавров озвучил главное условие России для начала переговоров

На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом министр иностранных дел России Сергей Лавров дал развёрнутую оценку перспектив урегулирования украинского конфликта и текущим отношениям с США. «Ведомости» публикуют ключевые тезисы его выступления.

Лавров выразил серьёзные сомнения в возможности мирных переговоров на фоне того, как европейские страны во главе с Великобританией, Францией и Германией договариваются о поставках Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории. Он подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу, но он должен быть «честным, без жульничества».

Министр призвал серьёзно отнестись к недавним словам президента Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не столько от дипломатии, сколько от действий участников специальной военной операции.

Комментируя письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину, глава российской дипломатии назвал поступок украинской стороны некорректным: документ был адресован одному лицу, но почему-то разослан всему миру. По оценке Лаврова, это лишь подтверждает нежелание Киева вести реальный диалог.

Говоря об отношениях с Вашингтоном, Лавров констатировал отсутствие заинтересованности со стороны США в возвращении к договорённостям, достигнутым ранее в Анкоридже. Особую тревогу Москвы вызывают заявления американских официальных лиц о поддержке Украины. Министр напомнил слова госсекретаря Марко Рубио, который открыто признал в конгрессе, что Вашингтон не может выступать посредником, так как является стороной конфликта.