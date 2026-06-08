Двойная отмена: глава ЦБ не приедет на конференцию НАУФОР после пропуска ПМЭФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вынуждена пропустить важное для финансового сообщества событие — конференцию НАУФОР «Российский фондовый рынок», которая состоится 9 июня. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, причиной отмены стало состояние здоровья главы регулятора, передаёт газета "Ведомости".

Эльвира Сахипзадовна всё ещё находится на больничном и не сможет принять участие в мероприятии. Стоит отметить, что это уже второе крупное мероприятие, которое пропускает глава Центробанка по схожим причинам: ранее она также отсутствовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По информации источника «Ведомостей», близкого к одной из госкорпораций, отмена визита на ПМЭФ была связана с трагическим событием — смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина. В тот момент предполагалось, что Набиуллиной необходимо присутствовать на прощании и оказать поддержку близким.