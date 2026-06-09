Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 10 282,1299 руб/1 г золота и 171,1400/1 г серебра ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 282,1299 руб.

1 грамм серебра - 171,1400 руб.

1 грамм платины - 4 374,1699 руб.

1 грамм палладия - 3 102,2000 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 340,0204 р. (3,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4300 р. (1,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 106,6899 р. (2,38%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,9201 р. (0,96%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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