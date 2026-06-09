Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июня: 10 282,1299 руб/1 г золота и 171,1400/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 282,1299 руб.
- 1 грамм серебра - 171,1400 руб.
- 1 грамм платины - 4 374,1699 руб.
- 1 грамм палладия - 3 102,2000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 340,0204 р. (3,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4300 р. (1,40%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 106,6899 р. (2,38%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 29,9201 р. (0,96%).
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