Неквалифицированным инвесторам в России разрешат покупать пять крупнейших криптовалют

Неквалифицированным инвесторам в России разрешат покупать пять крупнейших по капитализации криптовалют, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В список входят Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC, однако три из этих активов считаются потенциально рискованными для российских пользователей.

«Это могут быть как средства технической защиты, так и различные экономические стимулы – комиссии или рекомендации, которые бы стимулировали граждан владеть другими активами», – пояснил заместитель министра финансов Иван Чебесков, рассказывая о дополнительных механизмах защиты для торгов рискованными монетами.

Вопрос допуска USDT и BNB был одним из ключевых при подготовке законопроекта. Рассматривались разные варианты, вплоть до полного запрета, но участники рынка выступили за сохранение доступа при наличии специальных механизмов. Основная проблема стейблкоинов – способность эмитентов блокировать активы пользователей.

Законопроект планируется принять в июне, а вступить в силу он должен до конца года. Размер дополнительных комиссий при торгах «недружественными» криптовалютами пока не раскрывается, но эксперты считают логичным диапазоном 0,5–2% от суммы сделки, а для долларовых стейблкоинов – до 3%. Слишком высокие сборы могут подтолкнуть инвесторов обратно на серый рынок. Также возможны обязательное тестирование, годовые лимиты и период охлаждения перед выводом средств.

Напомним, что биткоин падает с начала июня. Стартом снижения стала продажа криптовалюты крупнейшим корпоративным держателем Strategy. Компания продала 32 монеты за $2,5 млн по средней цене $77 135.