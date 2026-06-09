«Эффект бюджетного правила»: зачем Минфин обрушил рубль массированной закупкой валюты

После весеннего укрепления российская валюта начала слабеть. Что ждет рубль в июне? Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют умеренное ослабление из-за роста закупок валюты Минфином и восстановления импорта. Разбираемся, как бюджетное правило, цены на нефть и решение ЦБ по ставке повлияют на ваш кошелек.

В начале мая рубль активно укреплялся, обновив максимум с января 2023 года. Однако во второй половине месяца тренд сменился, и в начале июня российская валюта ускорила падение.

Почему рубль начал слабеть?

Бюджетное правило: Главный фактор давления — резкий рост покупок иностранной валюты Банком России для нужд Минфина. С 5 июня ежедневный объем интервенций вырос почти в 4,5 раза. Ожидание этого события уже заставляло трейдеров продавать рубли.

Нефть и геополитика: Поддержку от высоких цен на нефть рубль частично потерял из-за их отката от пиков и санкционного давления на экспорт сырья.

Сезонность и импорт: Традиционно летом растет спрос на валюту для отпусков. Кроме того, смягчение денежно-кредитной политики постепенно восстанавливает потребительскую активность и импорт, что увеличивает потребность бизнеса в валюте.

Роль Центрального банка

Ключевое заседание регулятора состоится 19 июня. Большинство аналитиков ждут снижения ставки на 0,5 п.п., до 14%. Однако последние данные об инфляции могут заставить ЦБ действовать осторожнее. Высокие ставки пока удерживают рубль от обвала, но их планомерное снижение неизбежно ведет к росту спроса на импорт и давлению на курс.

Прогноз на июнь

В июне факторы давления, скорее всего, перевесят, считают аналитики БКС. В базовом сценарии пара CNY/RUB закрепится выше уровня 11 рублей, а курс доллара поднимется в район 75 рублей при сохранении текущих котировок юаня к доллару.