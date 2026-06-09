Путин предложил зафиксировать порог выручки для НДС при УСН на уровне 20 млн рублей

Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2026 выступил с инициативой отложить дальнейшее снижение планки выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, после превышения которой компании обязаны платить НДС. Порог решено зафиксировать на уровне 20 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

«Сейчас важно избежать роста нагрузки на предпринимателей, – подчеркнул Владимир Путин. – Дальнейшие изменения ставки пока приостановят». Глава государства также предложил проработать льготные условия для небольших производственных предприятий, которые создают рабочие места и развивают промышленную базу.

Ранее порог дохода для плательщиков УСН планировалось поэтапно снижать: в 2026 году лимит уже опустили с 60 до 20 млн рублей, в 2027 году предполагалось уменьшить до 15 млн, а с 2028-го – до 10 млн. Также с 1 января базовую ставку НДС повысили на 2 процентных пункта, до 22%.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на форуме заявила, что государство должно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, чтобы крупные корпорации могли вовлекать их в промышленное производство и науку. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сохранение лимита для уплаты НДС создаст условия для пополнения оборотных средств и реализации инвестпроектов. Эксперты указывают, что после предыдущих изменений налоговая нагрузка для ряда предприятий на «упрощенке» оказалась слишком большой. «Известия» направили запросы в Минфин и Минэк.

Напомним, что порядка 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как один из потенциальных сценариев для оптимизации фискальной нагрузки. При этом признались в использовании этой схемы лишь 2,6%, а еще 6,7% планируют такую оптимизацию.