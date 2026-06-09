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Налоговая нагрузка растет: ФНС требует от регионов пополнить бюджеты за счет бизнеса и граждан

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в регионы директивы по увеличению налоговых сборов. Это делается во исполнение поручений президента Владимира Путина по сокращению дефицита региональных бюджетов. Регионы должны были представить свои предложения до 5 июня, сообщает РБК.

Какие меры предлагает ведомство?

Чтобы закрыть «дыры» в бюджетах, ФНС рекомендует:

  • Пересмотреть льготы: Отменить неэффективные налоговые послабления и пересмотреть пониженные ставки для бизнеса.
  • Повысить налоги на имущество: Актуализировать данные о недвижимости, выявить неиспользуемые участки (где ставка может быть резко увеличена) и повысить сборы с торговой и офисной недвижимости.
  • Транспортный налог: Оценить выпадающие доходы и рассмотреть возможность повышения ставок до максимального уровня.
  • Налоги на физлиц: Пересмотреть действующие льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Эксперты предупреждают, что реализация этих мер приведет к росту налоговой нагрузки как на организации, так и на рядовых граждан.

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Напомним, по итогам мая дефицит федерального бюджета России в мае перестал расти пугающими темпами и стабилизировался на уровне 2,6% ВВП. Несмотря на это, цифры по-прежнему настораживает экспертов, так как дефицит уже достиг 6 трлн рублей — это почти на 60% больше годового плана. Рост доходов казны в мае (+0,3%) и замедление расходов позволили остановить пугающий рост «дыры» до уровня 2,6% ВВП. Выручку удалось увеличить за счет ненефтегазовых поступлений (рост на 12,4%, во многом благодаря НДС +21,9%) и сокращения отставания нефтегазовых сборов с 38% до 30% на фоне дорожающей нефти Urals. Тем не менее траты остаются высокими: 20,8 трлн руб. (+17%), что объясняется «оперативным заключением контрактов» и рекордным ростом госзакупок (+49,5%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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