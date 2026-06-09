Битва за пункты: почему эксперты разделились во мнениях о решении ЦБ на 19 июня

На заседании 19 июня Банк России может снизить ключевую ставку в восьмой раз подряд. После последнего решения о смягчении политики до 14,5%, рынок замер в ожидании: регулятор выберет осторожный шаг или продолжит активное движение вниз?

Как показал опрос РБК, большинство аналитиков сходятся во мнении, что ставка опустится до 14%. Однако консенсус расходится в деталях:

Базовый сценарий (шаг -50 б.п.): Эксперты из «Финама», «Цифра Брокер» и СК «Росгосстрах Жизнь» считают этот вариант наиболее вероятным. Аргументы весомы: инфляция замедляется быстрее прогнозов, экономическая активность остается низкой, а крепкий рубль давит на цены.

Альтернативный сценарий (шаг -25 б.п.): Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова призывает к осторожности. Высокие инфляционные ожидания населения (в мае выросли до 13%) и нестабильная внешняя обстановка могут заставить ЦБ действовать мягче.

Некоторые аналитики добавляют интриги: даже при снижении ставки регулятор может сохранить жесткую риторику, чтобы не допустить нового витка роста цен.