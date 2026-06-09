Власти продлят разрешения на использование частот GSM в России до 2036–2037 годов

Госкомиссия по радиочастотам в конце июня планирует продлить до 2036–2037 годов разрешения на использование частот 900 МГц и 1800 МГц для сетей GSM в ряде регионов, включая Иркутскую область и Бурятию. Решение связано с тем, что отказ от устаревшего стандарта пока невозможен. Об этом пишет газета «Известия».

«Многие устройства, включая старые мобильные телефоны, системы безопасности и банкоматы, зависят исключительно от GSM-технологии, и их массовая замена потребовала бы значительных финансовых затрат. Операторы постепенно модернизируют инфраструктуру, но полное отключение GSM экономически нецелесообразно», – сообщила представитель Т2 Дарья Колесникова.

GSM остается важным резервным каналом связи на случай сбоев в более современных сетях. Базовые станции этого стандарта обладают максимальным радиусом покрытия, сигнал лучше проходит через толстые стены, доходит до подвалов и распространяется вдоль федеральных трасс.

Первые 2G-сети в России появились еще в 1990-х, и покрытие GSM до сих пор шире, чем у 3G и LTE. В ближайшие три-пять лет операторы ожидают поэтапного снижения нагрузки на сети предыдущих поколений и сворачивания 3G, что соответствует международным трендам. Полное отключение GSM в России эксперты не исключают не ранее 2032–2035 годов. В МТС отметили, что в сетях 2G продолжают работать M2M-сим-карты в счетчиках, банкоматах, трекерах и сенсорах.

Ранее МегаФон запустил зоны 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В их числе «Эрмитаж», Садовое кольцо, Невский проспект. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок.