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Зарплаты снова в конвертах: Сбер зафиксировал двукратный рост доли серых выплат в малом бизнесе

Сможет ли внедрение цифрового рубля остановить массовый уход россиян в наличные деньги и сопутствующий рост теневого сектора? Пока этот вопрос остается открытым, так как процесс отказа от безналичных расчетов только набирает обороты.

По оценкам аналитиков, ситуация выглядит тревожно:

  • Рост серых зарплат: По данным Сбера, доля зарплат «в конвертах» в малом и среднем бизнесе за первый квартал удвоилась — с 10–15% до 20–40%.
  • Бегство из банков: Отток наличных денег из банковской системы в 2025 году составил рекордный 1 трлн рублей. Это создает риск дефицита ликвидности у кредитных организаций.
  • Долгосрочный прогноз: Банк России ожидает, что к 2030 году объем наличного оборота вырастет на 35%, что неизбежно увеличит долю теневой экономики.

Причины этого тренда многогранны: от проблем с интернетом до удобства использования наличных в зарубежных поездках.

Единственным инструментом, способным переломить ситуацию, называют цифровой рубль, отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global. Однако его внедрение имеет высокую цену. Замедление роста теневого сектора обернется снижением конфиденциальности финансовых операций граждан. О возврате к сокращению наличного оборота можно будет говорить лишь через один-два года после полноценного запуска цифрового рубля.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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