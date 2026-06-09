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Конец серым зарплатам? Минтруд заставит маркетплейсы оформлять сотрудников по Трудовому кодексу

Минтруд обсуждает с бизнесом проект поправок в Трудовой кодекс, чтобы окончательно разграничить трудовые отношения от гражданско-правовых. Главная цель — положить конец практике «серых» схем, особенно на складах маркетплейсов, где сотрудники работают без полноценных договоров, сообщает газета "Ведомости".

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Министр труда Антон Котяков подчеркнул: работа сотрудника на складе платформы ничем не отличается от работы на складе обычного ритейлера и должна оформляться как трудовая деятельность. Ключевым критерием станет участие работника в едином технологическом процессе компании.

  • Что меняется: Проект предлагает добавить в ТК 11 признаков трудовых отношений вместо текущих 10. Новый пункт будет касаться выполнения функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя.
  • Гибкость сохраняется: По словам министра, работодателю ничто не мешает предложить гибкий график через трудовой договор, не прибегая к сомнительным схемам.

Важно отметить, что эти поправки не затронут отношения между исполнителями и заказчиками на цифровых платформах-посредниках. Эта сфера регулируется отдельным законом о платформенной экономике, вступающим в силу в октябре.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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