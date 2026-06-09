Аналитики прогнозируют золото от $4,9 тыс. до $5,5 тыс. за унцию к концу года

Прогнозы аналитиков по дальнейшей динамике цен на золото расходятся: Goldman Sachs ожидает стоимость около $4,9 тыс. за унцию к концу года, тогда как UBS допускает рост до $5,5 тыс., заявил «Известиям» депутат Госдумы Алексей Говырин. Год для золота начался с исторического рывка: в январе цена впервые поднималась выше $5,5 тыс., но затем скорректировалась до $4,3 тыс.

«Ключевым драйвером снижения стали оттоки из биржевых фондов, которые продолжаются уже второй месяц подряд. Только в мае объем выведенных средств составил около $2 млрд. Дополнительное давление на цену оказало укрепление доллара на фоне переговорного процесса между США и Ираном, что сократило часть геополитической премии», – отметил парламентарий.

При этом фундаментальные факторы остаются устойчивыми: центральные банки продолжают наращивать золотые резервы, а инвесторы ожидают смягчения политики ФРС. В России Минфин в мае возобновил покупки золота и валюты в рамках бюджетного правила на сумму около 110 млрд рублей.

Серебро также остается под влиянием повышенного спроса и дефицита предложения: в январе металл поднимался до $100 за унцию, затем стабилизировался около $73. Шестой год подряд на рынке серебра сохраняется дефицит, превышающий 760 млн унций, а HSBC повысил средний прогноз по металлу до $75 за унцию. World Gold Council оценивает геополитическую премию в цене золота примерно в 12%.

Ранее генеральный директор компании «Полюс» Алексей Востоков дал консервативный прогноз по ценам на золото. По его словам, к концу года стоимость унции может упасть с текущих $4500 до $3000. Именно эта цифра заложена в бюджете компании как базовый сценарий.