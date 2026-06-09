Ввод технологического сбора в России решили отложить: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ввод технологического сбора в РФ решили отложить, россияне стали активнее брать кредиты, в Госдуме прокомментировала слова Путина о переносе снижения порога НДС, а Иркутская область вошла в топ-20 регионов страны по доступности бензина. Подробнее – в обзоре СИА.

Сбор откладывается

Правительство РФ предложило отложить введение технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. 100% собранных средств со сбора будут перенаправлены в федеральный бюджет. Соответствующие поправки внесли в соответствующий законопроект. Из поправок также следует, что размер сбора будет фиксированным в зависимости от товарного знака либо технических характеристик электронной продукции.

Кредитов больше

В мае 2026 года выдачи розничных кредитов превысили 993 млрд рублей – это почти в полтора раза выше показателя годовой давности. Наибольший вклад внесли кредиты наличными, объем которых за месяц достиг 480 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с апрелем. Это самый высокий показатель в данном сегменте с августа 2024 года.

Перенос снижения

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова прокомментировала ТАСС слова президента РФ Владимира Путина о том, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать на текущем уровне. «Заявление президента – долгожданный сигнал для МСП. Упрощенная система налогообложения жизненно важна для малого и среднего бизнеса, так как она кардинально снижает налоговую нагрузку и минимизирует административные расходы. Вместо уплаты нескольких сложных налогов общей системы бизнес платит один, а также освобождается от сложного бухучета», – сказала она.

Доступный бензин

Аналитики составили общероссийский рейтинг доступности бензина. Иркутская область заняла в нем 16-е место – здесь в месяц на среднюю зарплату можно купить 1,3 тысячи литра. Лидером рейтинга стала Москва с показателем 2,5 тысячи литров. За ней следуют Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Аутсайдером оказалась Ингушетия с показателем 638 литров.

Востребованность строителей

Потребность в специалистах строительной отрасли в Иркутской области за пять месяцев 2026 года увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройку самых востребованных профессий вошли арматурщики, каменщики и монтажники. Работникам предлагают высокие зарплаты: максимальный уровень дохода в регионе – 294 400 рублей – отмечается среди сварщиков с сертификатом НАКС. Также на большие суммы могут рассчитывать высококвалифицированные монтажники технологических трубопроводов – до 246 тыс. рублей.