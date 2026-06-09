Рекордное снятие наличных: почему россияне выносят триллионы из банков и прячут под матрас

В мае россияне установили рекорд по снятию наличных за последние 30 лет. За месяц объем бумажных денег в обращении вырос на 381,2 млрд рублей, впервые превысив психологическую отметку в триллион. Тенденция продолжается третий месяц подряд, что свидетельствует о системном сдвиге в экономике, сообщает Forbes.

Главные причины бума наличности:

– Уход бизнеса в тень: Основная причина — адаптация предпринимателей к росту налогов. С начала года малый бизнес активно переходит на расчеты наличными, чтобы избежать удорожания эквайринга (из-за введения НДС).

– Запас прочности: Население снимает деньги «про запас» на фоне экономической неопределенности и периодических сбоев с интернетом.

– Конец кешбэков: Отказ банков от агрессивного маркетинга карт сделал безналичную оплату менее выгодной для потребителей.

По оценкам экспертов, чистый прирост наличности за пять месяцев составил почти 1,1 трлн рублей. Центробанк уже пересмотрел свой прогноз на год в сторону увеличения, ожидая приток до 2,1 трлн рублей.