Студии в массовом сегменте продаются с надбавкой 23% к цене квадратного метра

Студии в массовом сегменте новостроек лидируют по величине надбавки к среднерыночной цене квадратного метра, которая достигает 23%, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику компании «Метриум». В премиум- и высокобюджетном сегментах наибольшую премию демонстрируют многокомнатные квартиры – 21% и 15% соответственно.

«В компактных форматах метр почти всегда дороже, так как стоимость базового наполнения квартиры распределяется на меньшую площадь», – сообщила директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова.

В массовом сегменте средняя стоимость квадратного метра в студиях достигла 513 тыс. рублей против 418 тыс. в среднем по рынку этого класса. Приобретая двухкомнатную квартиру, покупатели экономят 6% от среднего значения, трехкомнатную – 11%, а многокомнатную – 14%.

В сегменте комфорт-класса цена квадратного метра студий на 25,4% выше среднего показателя по всем квартирам, подтвердила гендиректор агрегатора новостроек Redcat Наталья Шаталина. В бизнес-классе стоимость квадрата в квартирах с четырьмя и более комнатами в среднем 636 тыс. рублей, что на 16% дороже рынка, в премиальном – 1,1 млн рублей против 911 тыс. Эксперты отмечают, что покупатели больших квартир в премиум-сегменте, как правило, люди с минимальными финансовыми ограничениями, и правило надбавки за площадь здесь действует не всегда.