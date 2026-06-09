Повара остаются дефицитными специалистами в Сибири

Повара, пекари и кондитеры остаются в числе дефицитных специалистов в Сибири: с января по начало июня 2026 года в округе открыто 11,8 тыс. вакансий, а на одну вакансию приходится лишь 2,8 резюме при норме 4, сообщили аналитики hh.ru. Наибольший спрос отмечен в Красноярском крае (21% от всех профильных вакансий), Новосибирской области (18%) и Иркутской области (16%).

«Чаще всего вакансии для поваров, пекарей и кондитеров в 2026 году размещали компании из отрасли "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг" – на них пришлось 45% всех предложений. При этом конкуренция за таких специалистов усиливается и со стороны розничной торговли, где было опубликовано 28% вакансий», – отметили аналитики.

Медианная зарплата для поваров в Сибири составила 60,3 тыс. рублей. Самые высокие предложения – в Красноярском крае (67,6 тыс.), Новосибирской области (66,7 тыс.) и Республике Тыва (62,8 тыс.). Наиболее высокооплачиваемая вакансия – повар с вахтовым графиком с оплатой 220 тыс. рублей.

Наиболее выраженный дефицит наблюдается в Республике Хакасия (1,8 резюме на вакансию) и Республике Алтай (2 резюме). Относительный баланс спроса и предложения зафиксирован только в Республике Тыва (4,9 резюме). Зарплатные ожидания соискателей (61,5 тыс.) немного превышают предложения работодателей. Работодатели всё чаще требуют от поваров не только профессиональных навыков, но и организаторских способностей, умения управлять производством и коллективом. Самые низкие медианные предложения – в Хакасии (54,8 тыс.) и Кемеровской области (51,8 тыс.).