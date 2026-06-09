ИЭСК построит четыре подстанции в Иркутском районе до конца 2026 года

Иркутская электросетевая компания к концу 2026 года построит и введет в эксплуатацию четыре однотрансформаторные подстанции напряжением 35 кВ в Иркутском районе. Объекты появятся в населенных пунктах Миловиды, Куда, Селиваниха и в селе Урик.

«Строительство "малюток" – это оптимальное решение для развития энергоинфраструктуры в районах с активной жилой застройкой. Эти объекты не только решают текущие задачи по надёжности, но и закладывают фундамент для будущего масштабирования. В перспективе такие подстанции могут быть преобразованы в более надежные двухтрансформаторные», – отмечает заместитель главного инженера ИЭСК Юрий Терских.

Суммарная трансформаторная мощность новых подстанций составит 32 МВт, что сопоставимо с потреблением примерно 20 тысяч домов. Строительство обеспечит стабильное напряжение и создаст резерв для подключения новых потребителей.

Программа развития распределительной сети реализуется на территориях с высоким уровнем потребления энергии. В перспективе однотрансформаторные подстанции могут быть преобразованы в двухтрансформаторные, где каждый блок дублирует другой и может взять на себя нагрузку в случае выхода из строя. С учетом активной застройки территорий такие изменения уже вполне прогнозируемы, отмечают в компании.