«Выглядит отвратительно»: жители раскритиковали новый падл-корт, который строят в Иркутске

В Иркутске началось строительство падл-кортов неподалеку от аэропорта на улице Ширямова. Объект, похожий на ангар, не понравился жителям – они раскритиковали его в соцсетях организации «Падл Порт», под чьим брендом будут работать спортивные площадки.

«Идея, конечно, классная – спорт, развитие, все дела, но исполнение и правда ужасное. Своим не самым симпатичным ангаром сделали красивый вид со свежим концептуальным фасадом, похожим на промышленную зону. Даже ангар можно сделать симпатичным с помощью разных материалов и цветов, а не тяп-ляп, но кто бы еще этим занимался», – написала sibeerskaya.

«Очередной уродливый объект на карте города. Начинание хорошее, исполнение – как всегда», – отметил пользователь mitya_383.

«Вид конечно убогий снаружи, можно было что-то покреативней придумать», – добавил mishashish.

«Жаль, что в Иркутске нет строгого дизайн-кода. Лепят всякую ерунду, прикрываясь фразой "у нас у всех разные вкусы". На момент создания у вашего вкуса был выходной, без слез не взглянешь на это "архитектурное чудо"», – пишет dvdkna.

«Я думал, это временный ангар, и что внутри него строят что-то интересное, а так – он не вписывается в это место», – заметил papaglebaalini.

«Снаружи выглядит просто отвратительно – красивое место закрыли уродским ангаром», – поделился мнением __a_one__.

«Выглядит отвратительно! Бедный Иркутск, уже со всех сторон изуродован. Главный архитектор города у нас зрячий вообще?» – сказал romazinka.

«И весь красивый комплекс смартаменты закрыли, он очень красивый. Ваш ангар не к месту. Надо же было думать, когда вы строите, что он закроет красивую архитектуру. Вывод: надо было строить в другом месте. Только негатив на себя собираете», – egordobrota.

В организации ответили на комментарии, подчеркнув, что это лишь промежуточный этап строительства: после его окончания зона преобразится.

«Мы понимаем, что внешний вид нового объекта вызывает вопросы. После завершения благоустройства и оформления территории комплекс будет выглядеть совсем иначе. Надеемся, итоговый результат приятно удивит», – отметили в компании.

Комплекс, который будет работать круглый год, включит пять крытых кортов, кафе с видом на игру, детский уголок. Здесь собираются проводить турниры, тренировки и клубные мероприятия. Открытие состоится через месяц.