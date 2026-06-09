Продажи шоколадных плиток в России сократились на 13% из-за роста цен

Из-за высокой стоимости спрос на шоколадные плитки в рознице в январе—марте сократился на 13% год к году. За последние два года шоколад в России подорожал почти в полтора раза, теперь потребители стараются найти бюджетные альтернативы, переходя, например, на печенье.

Натуральные продажи шоколадных плиток в рознице в январе—марте сократились на 13% год к году, подсчитали в NTech. Это наиболее выраженное снижение среди всех позиций кондитерских изделий. Продажи в категории в целом год к году сократились на 1% в физическом выражении. В сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) отмечают, что количество покупок шоколадных плиток в России в январе—мае сократилось год к году на 5%. Спрос на кондитерские изделия в целом в то же время увеличился на 2%.

Спрос на шоколадные плитки падает из-за увеличения их стоимости. Согласно Росстату, средняя розничная цена шоколада в целом по стране в апреле составила 1,5 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 9,5%. Средняя цена проданной в рознице плитки в то же время увеличилась на 11% год к году, до 146 руб., следует из подсчетов «Чек Индекса». Но на спросе сказывается накопительный эффект: из-за растущих цен на какао-бобы стоимость продукта увеличивалась с 2024 года. В результате за два года розничная стоимость шоколада, по данным Росстата, прибавила 49,5%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов считает рост цен ключевым фактором падающего потребления. Несмотря на то что увеличение стоимости какао-бобов стало более сдержанным, расти продолжили другие составляющие продукта. В их числе эксперт называет электроэнергию, упаковочные материалы, фольгу, молочную продукцию и проч. Это накладывается на стремление потребителей сократить расходы на продукт, замечает господин Леонов.

Аналитики «Чек Индекса» замечают, что структура потребления кондитерских изделий сейчас смещается в сторону бюджетных позиций, представленных в дискаунтерах. Согласно NTech, наиболее заметный рост потребительского спроса в январе—марте показали пирожные. Объем их реализации год к году увеличился на 9%, продажи печенья выросли на 3%. Согласно Росстату, печенье в рознице в апреле стоило в среднем 320,1 руб. за 1 кг, подорожав на 7,2%.

Александра Мерцалова