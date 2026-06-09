Рост прибыли организаций зафиксировали в Иркутской области

Аналитики зафиксировали рост прибыли организаций Приангарья по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Подробности сообщает Иркутскстат.

«125,1 млрд рублей прибыли получили организации (без субъектов малого предпринимательства) за 1 квартал 2026 года. Доля прибыльных организаций составила 62,4%», – пояснили аналитики. В 2025 году показатель был равен 115,3 млрд рублей.

Отмечены безубыточные виды экономической деятельности: производство кокса и нефтепродуктов, мебели, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Основная часть общей прибыли – 69,4 млрд рублей, или 55,4%, приходится на добывающие предприятия. На энергетический комплекс – 20,3%, обрабатывающие производства – 13,3%, торговлю – 4,6%.

Сальдированный финансовый результат организаций, включающий прибыль с вычетом убытка, составил 106,3 млрд рублей прибыли – это на 7% выше уровня прошлого года. Значительный рост положительного сальдо был зафиксирован в производстве нефтепродуктов – в 5,8 раза, мебели – 2,2 раза, а также на добывающих предприятиях – 1,9 раза.