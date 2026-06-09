Долги организаций Иркутской области выросли на 200 млрд рублей

Аналитики Иркутскстата подсчитали суммарную задолженность по обязательствам организаций за первый квартал 2026 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 200 млрд рублей.

«На конец марта 2026 года суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 1,9 трлн рублей, из нее просроченная – 68,8 млрд рублей, или 3,6% общей суммы задолженности», – отметили в Иркутскстате. За первые три месяца 2025-го долги оценивались в 1,7 трлн рублей.

Больше половины суммарных долгов приходится на задолженность по банковским кредитам и займам. Кредиторская задолженность составила 850,6 млрд рублей, из нее на просроченную приходилось 8,1%, на конец марта 2025 года – 7,3%.

Удельный вес невозвращенных в срок дебиторских долгов увеличился за год с 2,7% до 4%.

Напомним, в России отмечается рост числа убыточных компаний. Доля таковых выросла до 37%. Это означает, что более трети организаций работают в минус.