Подросток на электросамокате стал виновником ДТП в Иркутске: родители заплатят 200 тысяч

В Иркутске родителям подростка, который устроил аварию на электросамокате, придется выплатить компенсацию ущерба. Подробности сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, прошлым летом на улице Напольной в Иркутске столкнулись автомобиль и электросамокат, которым управлял несовершеннолетний. Подросток пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода и врезался в иномарку.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Транспорту были нанесены повреждения – на их устранение необходимо почти 180 тысяч рублей: эти деньги будут платить родители юноши. Также они заплатят 30 тысяч рублей в счет оплаты услуг представителя.