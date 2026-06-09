15% иркутян негативно относятся к испытательному сроку при приеме на работу

В Иркутске 43% работающих жителей относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, а 37% воспринимают его с пониманием, показал опрос SuperJob. Доля тех, кому эта HR-практика неприятна, составила 15%.

«Мужчины и женщины почти одинаково относятся к испытательному периоду: среди них спокойствие или понимание выражают 82 и 78% соответственно, негатив — по 15%. Самые категоричные — респонденты 35–45 лет (среди них отрицательно настроены 19%)», — сообщили аналитики.

Испытательный срок чаще раздражает обладателей среднего профессионального образования (16%), чем выпускников вузов (13%). Среди респондентов с доходом от 150 тыс. рублей отрицательно настроены 17%.

Горожане, которые уже трудоустраивались с испытательным сроком, реагируют спокойнее: 46% против 39% среди тех, кто не имел такого опыта. Негатива больше у не проходивших испытания (17% против 14%). В опросе приняли участие экономически активные жители Иркутска.