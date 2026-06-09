Азиатско-Тихоокеанский банк объявил режим работы в праздничные дни июня 2026 года

11 июня все офисы АТБ работают с уменьшением продолжительности рабочего времени на один час;

все офисы АТБ работают с уменьшением продолжительности рабочего времени на один час; 12 июня – нерабочий праздничный день;

нерабочий праздничный день; 13 июня для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный);

для уточнения работы отделений вам необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный); 14 июня – выходной день.

Азиатско-Тихоокеанский банк уведомляет, что в праздничные дни июня банк работает по следующему графику:

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 12 июня 2026 года, переносится на 15 июня 2026 года соответственно без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются 12 июня 2026 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 12 июня 2026 года переносится на 15 июня 2026 года.

«Для вашего удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое. Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления. Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)», – сообщает банк.