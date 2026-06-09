Азиатско-Тихоокеанский Банк официально переехал в Москву

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество), основной государственный регистрационный номер 1022800000079, универсальная лицензия ЦБ РФ № 1810 от 02 декабря 2020 года, настоящим уведомляет, что 02.06.2026 года завершены процедуры по государственной регистрации места нахождения и адреса банка:

Новое место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Новый адрес: Российская Федерация, 101000, город Москва, Подсосенский пер., д.30, стр.3.

Просьба учитывать указанную информацию при отправке почтовой корреспонденции, а также при подготовке любой документации в рамках заключенных соглашений.