Байкалкредобанк опубликовал график работы на праздничные дни с 11 по 14 июня 2026 года

Байкалкредобанк опубликовал график работы в связи с празднованием Дня России. 11 июня 2026 года у Банка сокращенный рабочий день – с 9:00 до 16:00 без обеда.

«Уважаемые клиенты и гости Байкалкредобанка, поздравляем вас с государственным праздником – Днем России! Ознакомьтесь, пожалуйста, с графиком работы Банка с 11 по 14 июня 2026 года», – говорится в сообщении кредитной организации.

11 июня у Банка сокращенный рабочий день,

С 12 по 14 июня включительно объявлены выходные дни,

С 15 июня Банк возобновит работу в обычном режиме – с 9:00 до 17:00 без обеда.

По всем вопросам клиенты могут обращаться по телефонам в Иркутске (8-3952)-24-16-20 (02), 20-30-05 по адресу улица Ленина, 18, а также в Усолье-Сибирском по телефону (8-395-43)-66-127, улица Менделеева, 65а. День России отмечается 12 июня и является государственным праздником.

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