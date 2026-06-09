АТБ в Амурской области выступил партнёром международного форума «АмурЭкспо-2026»

Азиатско-Тихоокеанский банк принял участие в качестве официального партнёра и спонсора в российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо-2026», который проходил в Благовещенске и Хэйхэ (КНР) с 21 по 24 мая.

В этом году мероприятие посетили свыше 2,7 тыс. предпринимателей. В рамках деловой программы состоялись более 100 мероприятий, включая 71 сессию регионального и федерального уровней, посвященных развитию территорий, логистике, туризму, креативным индустриям, а также впервые — электронной коммерции и цифровому сотрудничеству.

Участники экспо-форума могли познакомиться с востребованными услугами АТБ на стенде банка. Его выставочное пространство было оформлено в корпоративном стиле, а гостей встречали руководители и сотрудники Амурского филиала.

Банк был заметно представлен на всех площадках форума: звучали его аудиоролики, размещались брендированные флаги и реклама на билбордах. На закрытии форума в центре города, на праздничном концерте при большом скоплении горожан, на экране демонстрировалась реклама АТБ.

В рамках деловой программы представители банка приняли участие в закрытом мероприятии с губернатором Амурской области Василием Орловым, а также в ряде стратегических сессий. Были проведены встречи с партнёрами, состоялись переговоры с клиентами, достигнуты новые договорённости.

«АмурЭкспо» – одно из ключевых событий в экономическом календаре Дальнего Востока. В 2026 году форум прошел в четвертый раз и собрал представителей более 30 регионов России, а также делегации из Китая, Беларуси и Казахстана.