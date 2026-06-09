В Иркутске ищут инвесторов для реставрации пяти объектов культурного наследия

В Иркутске проходят торги по определению инвесторов для реставрации пяти объектов культурного наследия регионального значения, которые находятся в управлении АО «Агентство развития памятников Иркутска». Заявки на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» принимаются до 15 июня.

«Мы продолжаем планомерную работу по восстановлению домов-памятников. Сегодня на разных этапах реализации находится 11 зданий, где реконструкцию проводят под патронатом АРПИ. Еще 8 находятся в процессе передачи с баланса муниципалитета в собственность Агентства. Иркутск одним из первых начал использовать уникальный подход по сохранению исторической архитектуры», — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

Победитель торгов оплачивает выкупную стоимость здания с земельным участком, затраты на проектирование, экспертизу и реставрацию. Объект переходит в собственность только после выполнения всех обязательств и ввода в эксплуатацию. У инвесторов также будет возможность стать участниками федеральной программы льготного кредитования от ДОМ.РФ.

Памятники расположены на улицах Декабрьских Событий, 75а и 75б, а также Фридриха Энгельса, 27, 31а и 31е. Всего за последние пять лет «вторую жизнь» получили 16 таких зданий, а с 2012 года — 30. Теперь в них размещаются гостиницы, рестораны и офисы. В прошлом году к работам по восстановлению приступили на пяти ОКН, включая дома на улицах Дзержинского, Баррикад и Софьи Перовской. Агентство решает организационные вопросы, обеспечивает получение документов и согласований, проводит экспертизы и осуществляет технический надзор.