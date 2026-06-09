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Дерипаска назвал бессмысленным укрепление рубля

Промышленник Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал политику укрепления рубля к доллару, назвав ее бессмысленной. По его словам, это уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний и значительным потерям для экономики.

«Весь деловой мир поражается нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару. Оно уже привело к снижению конкурентоспособности российских компаний, потерям 6 трлн рублей для бюджета, убыточности сотен тысяч предприятий, угрозе для 3 млн рабочих мест и так далее», – написал Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что США с их долгом под 40 трлн долларов и бюджетным дефицитом в 2 трлн долларов всё равно придется обесценивать доллар. При этом он подчеркнул, что ни Япония, ни Корея, ни Китай – ни одна из больших экспортных экономик – никогда не делала такого с национальными валютами.

Ранее промышленник призывал снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль. При этом в ЦБ неоднократно подчеркивали, что решение по ставке будет приниматься исходя из устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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