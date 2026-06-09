Новости Ученые впервые применили метод ДНК-маркеров для поиска источников фекального загрязнения Байкала Ученые впервые применили технологию молекулярного маркирования для идентификации источников неочевидного (диффузного) фекального загрязнения в прибрежной зоне озера Байкал. Исследование показало наличие маркеров фекального загрязнения от человека в водах вблизи прибрежных поселков. «Наши результаты выявили наличие антропогенных маркеров в прибрежных водах озера вблизи населенных пунктов, подчеркивая влияние неразвитой канализационной инфраструктуры в прибрежных поселках на качество воды в прибрежной зоне Байкала», – говорится в публикации Journal of Great Lakes Research. Маркеры, связанные с человеком (HF183, hCYTB484), а также жвачными животными (Rum-2-Bac), были обнаружены в интерстициальных и прибрежных водах в зонах влияния диффузного загрязнения от прибрежных деревень. info4

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