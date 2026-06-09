Т2 запустил VoLTE на базовых станциях «Булат»

Мобильный оператор Т2 совместно с российским производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» запустили голосовую связь в 4G на отечественных базовых станциях. Компания планирует до осени масштабировать технологию на всю инфраструктуру «Булата» – около 1900 штук. Для пилота выбраны базовые станции в Нижегородской области.

Т2 начинает разворачивать VoLTE (voice over LTE) на базовых станциях производителя «Булат». Для первого этапа выбраны БС в Нижегородской области из периметра инфраструктуры УЦН 2.0, где Т2 является техническим партнером «Ростелекома». Голосовая связь в LTE на отечественном оборудовании работает в Спасском и Краснооктябрьском районах. С момента первых испытаний в лаборатории Т2 до включения на сети прошло 10 месяцев.

Сейчас команды Т2 и «Булата» проводят работы по тестированию и отладке процессов. В планах на ближайшие три месяца – масштабировать VoLTE на все БС «Булат», запущенные в 2024 и 2025 годах. Итогом проекта станет стабильное голосовое соединение на 4G-сети на 1900 базовых станций по всей стране.

«В запуске VoLTE на БС «Булат» были заинтересованы все операторы. Базовые станции «Булат» работают в сегменте инфраструктуры УЦН 2.0 и находятся в сетевом шаринге на всех участников рынка. Так как функционал VoLTE входит в число ключевых для предоставления абонентов качественного голосового сервиса, для Т2 было важно работать над проектом как над приоритетной задачей», – Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2.

«Запуск VoLTE на оборудовании «Булата» на сети Т2 подтверждает высокую технологическую зрелость нашей отечественной разработки. Гордимся, что российское решение поддерживает современные стандарты связи и уже улучшает качество услуг. Проект УЦН 2.0 демонстрирует готовность «Ростелекома», Т2 и «Булата» к комплексным задачам государственной важности. Впереди нас ждет большая работа по совершенствованию технологий для цифровой независимости страны», – Александр Логинов, вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат».

«Технология VoLTE обеспечивает мгновенное соединение с абонентом, существенно улучшает качество голосовых вызовов и позволяет пользоваться мобильным интернетом, не прерывая разговор. Запуск этого решения на отечественных базовых станциях – еще один шаг к укреплению цифрового суверенитета страны», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.