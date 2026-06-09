Инго Банк обновил бонусные категории: в июне кешбэк до 10% за отели и развлечения

Инго Банк предложил на выбор пользователям программы лояльности Инго Бонус обновленный список бонусных категорий на июнь.

Перечень категорий повышенного кешбэка включает: отели, развлечения, образование, красоту, спортивные и цифровые товары (подписки, игры и т.п.).

На постоянной основе доступна категория «На всё» и топ-категория, определяемая персонально для клиента. Топ-категорией могут стать автозаправки, супермаркеты, маркетплейсы, одежда и обувь, рестораны и кафе, фастфуд или аптеки. Для клиентов с подпиской дополнительно открыта категория «Электроника».

«Летом люди активнее путешествуют, больше времени проводят с семьёй и близкими. Это не только запланированный отпуск, но и поездки выходного дня. Поэтому в списке июня мы предлагаем отели, развлечения, спортивные товары и другие категории для отдыха и заботы о себе. Те, кто использует свободное время для учёбы и повышения квалификации, могут обратить внимание на категории «Образование» и «Цифровые товары». А постоянно доступная к выбору категория «На всё» поможет сэкономить на ежедневных тратах. Для держателей пенсионных карт всегда в доступе категория «Аптеки», – подчеркнула директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго Банка Полина Берсенева.

В мобильном и веб-приложении появилась возможность при выборе категорий посмотреть сумму расходов по ним за прошлый месяц. Это позволит клиентам оценить будущий кешбэк и принять выгодное для себя решение. Список бонусных категорий июня уже доступен в онлайн-сервисах Инго Банка.