Руководители бизнеса теперь могут добавлять сотрудников в интернет-банк Альфа-Банка за 30 секунд

Альфа-Банк запустил новый сценарий подключения сотрудников к интернет-банку для бизнеса. Теперь руководителю достаточно указать имя, номер телефона и выбрать роль. Весь процесс занимает около 30 секунд.

Раньше было необходимо вручную собирать и вносить данные нового пользователя, загружать документы, оформлять согласие и направлять сканы в банк. Теперь руководитель отправляет приглашение, а всю необходимую информацию заполняет сам сотрудник — руководителю остаётся подписать готовое заявление.

При этом сохраняется безопасная и гибкая модель доступа: можно выдавать и настраивать права точечно каждому сотруднику — под конкретные задачи и полномочия.

Решение реализовано на базе платформенного сервиса «Ролевая модель» Альфа-Банка. Оно позволяет не только быстро подключать сотрудников к интернет-банку, но и сразу назначать им нужный набор прав. Руководитель может безопасно делегировать банковские задачи и сохранить контроль над доступами.

Новый функционал снижает административную нагрузку на руководителя, сокращает время на операционные действия и помогает быстрее подключать сотрудников к работе в интернет-банке. При этом бизнес получает более безопасную модель доступа: вместо передачи общей учетной записи можно выдавать права точечно — под конкретные задачи и полномочия.

Новый сервис развивает интернет-банк Альфа-Банка как технологичную платформу для бизнеса, где сложные процессы для руководителя переводятся в быстрые цифровые действия.