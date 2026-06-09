При поддержке Альфа-Банка в России будет запущено производство анилина

Альфа-Банк предоставит финансирование в размере 11,9 млрд руб. на создание инновационного завода по производству анилина в городе Чапаевск Самарской области. Это первое предприятие такого профиля в России, что делает проект стратегически значимым для отечественной химической промышленности. Кредитное соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов и генеральный директор АО «Чапаевский анилиновый завод» Сергей Попов.

Анилин является ключевым сырьем для производства широкого спектра продукции: строительных материалов, автомобильной резины, гербицидов, упаковки, красителей и лекарственных препаратов. На сегодняшний день потребности российского рынка покрываются исключительно за счет импорта.

Планируемая производственная мощность завода составляет 50 тыс тонн химических продуктов в год. Проект получил поддержку в рамках государственного механизма «Кластерная инвестиционная платформа».

«Запуск завода станет важным шагом к импортозамещению в химической промышленности России и даст импульс развитию экономики Самарской области. Мы рады оказывать поддержку отечественным производителям вместе с государством», — отметил Денис Кутасов, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка.

«Благодарим Альфа-Банк за поддержку стратегически значимого проекта. Благодаря его реализации мы сможем практически полностью обеспечить потребности отечественного рынка в анилине, создать новые рабочие места и тем самым стимулировать социально-экономическое развитие региона», — отметил Сергей Попов, генеральный директор АО «Чапаевский анилиновый завод».