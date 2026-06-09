Альфа-Банк профинансирует открытие новых филиалов «Клиники Фомина» в регионах России

В рамках Петербургского международного экономического форума Альфа-Банк и «Дофомин Групп» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие медицинской инфраструктуры в России. Подписи под документом 3 июня поставили старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин и основатель группы, руководитель сети «Клиника Фомина» Дмитрий Фомин.

Соглашение охватывает инвестиционное финансирование, транзакционный бизнес и реализацию зарплатных проектов. Среди закрепленных документом договоренностей – предоставление банком кредитной линии на сумму 1,5 млрд рублей для открытия новых клиник в различных регионах страны.

«Мы рады поддержать расширение сети «Клиника Фомина» и внести вклад в социальное развитие регионов страны. Верим, что наше сотрудничество будет способствовать улучшению медицинской инфраструктуры и качества жизни людей. Нам, как банку, особенно приятно принимать участие в развитии такой значимой отрасли для страны», — сказал Евгений Монин.

«Мы благодарны Альфа-Банку за доверие и поддержку наших планов по развитию сети «Клиника Фомина. Сегодня рынок частной медицины демонстрирует уверенный рост — около 22% год к году, при этом наша сеть продолжает расти темпами свыше 50%, существенно опережая рынок. Поддержка такого надёжного партнёра, как Альфа-Банк, позволит нам сохранить высокую динамику развития, ускорить открытие новых клиник и сделать качественную медицинскую помощь еще доступнее для жителей регионов России», — отметил Дмитрий Фомин.