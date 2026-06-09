Альфа-Банк предоставит 28 млрд рублей на строительство курортного комплекса 5* на берегу Черного моря

Альфа-Банк и группа компаний «Метрикс Девелопмент» подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 28,2 млрд рублей. Эта договоренность позволит профинансировать строительство премиального гостиничного комплекса «Алеан Селект Агой» на Черноморском побережье Краснодарского края. Подписание состоялось в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня.

Курортный отель «Алеан Селект Агой» расположится на первой береговой линии в поселке Агой. Строительство гостиничного комплекса категории «5 звезд» с номерным фондом более 1500 гостиничных номеров и концепцией круглогодичного отдыха планируется завершить к 2030 году. Общая площадь объекта с территорией составит 137 тыс. кв.м. Проект реализуется совместно с одним из крупнейших гостиничных операторов страны Alean Collection. После ввода в эксплуатацию комплекс перейдет в полное управление оператора.

«Мы рады, что ПМЭФ — это не только площадка для важнейших экономических дискуссий, но и событие, где достигаются конкретные договоренности, влияющие на развитие ключевых отраслей. Туристическая отрасль — одна из них. Благодаря этому соглашению мы получаем возможность реализовать высококлассный гостиничный комплекс на побережье Черного моря. Это улучшит туристическую инфраструктуру региона и привлечет еще больше гостей на курорты Краснодарского края», — сказал Евгений Монин, старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка.

«Проект «Алеан Селект Агой» станет одним из крупнейших гостиничных комплексов Черноморского побережья. Его запуск позволит принимать более 600 тысяч гостей ежегодно. Мы видим устойчивый рост внутреннего туризма и спроса на качественную курортную инфраструктуру, поэтому реализация таких проектов сегодня имеет стратегическое значение как для региона, так и для отрасли в целом», — подчеркнул Николай Лобачев, учредитель ГК «Метрикс Девелопмент».