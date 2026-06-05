Альфа-Банк представил на ПМЭФ арт-объект о фантехе — новой идеологии банковского сервиса

Альфа-Банк открыл на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд — двухуровневое пространство, посвящённое новой цифровой эпохе и развитию идеи «Больше, чем банк». На ПМЭФ впервые представили фантех как новую идеологию развития Альфа-Банка, которая определяет следующий этап развития банковских сервисов и взаимодействия с клиентами.

Российские банки уже создали один из лучших финтехов в мире, а технологичность, скорость и удобство стали базовым ожиданием клиентов. Следующим этапом развития становятся пользовательский опыт, впечатления и новые форматы взаимодействия. Именно этой идее посвящена концепция стенда Альфа-Банка на ПМЭФ в этом году.

Центральным элементом пространства стал масштабный арт-объект, переосмысляющий привычный образ банка. В центре стенда — классический банковский пантеон как символ традиционного представления о банкинге. Альфа-Банк буквально выходит за эти рамки: вокруг карты выстроены лайфстайл-сервисы, эмоции и впечатления — всё то, чем современный банк становится для человека за пределами финансовых транзакций.

Таким образом Альфа-Банк визуализировал идею фантеха — нового подхода, в котором привычные финансовые сервисы дополняются персонализацией, эмоциональным дизайном, новыми пользовательскими сценариями и офлайн-впечатлениями.

В церемонии открытия приняли участие главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«Фантех — это следующий этап развития финтеха, когда технологии начинают работать не только на скорость и удобство, но и на эмоции человека. Когда банк перестаёт быть просто финансовым сервисом и становится частью жизни: привычек, интересов и впечатлений. Именно в этом мы видим развитие современного банка — не только вокруг технологий, но и вокруг человека», — отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой, где крупнейшие российские компании представляют не только свои продукты и технологии, но и видение будущего. Концепция фантеха, представленная Альфа-Банком на ПМЭФ, отражает важный тренд: сегодня конкуренция развивается не только вокруг цифровых решений, но и вокруг качества пользовательского опыта, персонализации и новых форм взаимодействия с человеком. Такие проекты показывают, как меняется роль бизнеса в жизни общества и каким может быть следующий этап развития клиентских сервисов», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

На стенде работают граверы для персонализации карт Альфа-Банка. На втором этаже пространства расположена кофейня с авторскими напитками. В течение форума на стенде также пройдут деловые встречи и подписания соглашений.