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Альфа‑Банк и ПАО «Ростелеком» подписали договоры по факторингу и банковским гарантиям

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представители Альфа‑Банка и ПАО «Ростелеком» заключили два ключевых финансовых соглашения: договор по факторингу на сумму 20 млрд рублей и договор о предоставлении банковских гарантий на сумму 11,5 млрд руб.

Заключение данных соглашений позволит расширить значимому для Альфа-Банка клиенту — ПАО «Ростелеком» комплекс финансовых услуг для реализации масштабных проектов в рамках цифровизации экономики.

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«Подписание этих соглашений подтверждает стратегическую важность нашего сотрудничества с «Ростелекомом» и демонстрирует готовность Альфа‑Банка предоставлять комплексные финансовые инструменты, способствующие развитию телекоммуникационной отрасли. Мы уверены, что они станут надежной опорой для реализации амбициозных проектов партнера», — отметил Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа‑Банка.

«Альфа-Банк является для «Ростелекома» стратегическим партнером в значимых проектах и расширение предоставляемой банком финансовой инфраструктуры будет важной составляющей в реализации собственных стратегических инициатив компании», — подчеркнула Анна Трегубенкова, Заместитель Президента, Председателя Правления ПАО «Ростелеком».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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