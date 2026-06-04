Альфа-Банк и Российская Премьер-Лига подписали меморандум о титульном партнерстве на ПМЭФ 2026

Альфа-Банк и Российская Премьер-Лига (РПЛ) в рамках ПМЭФ-2026 подписали меморандум, закрепляющий статус Альфа-Банка в качестве титульного партнера чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги. Турнир получит название «Альфа-Банк Российская Премьер-Лига». Соглашение вступит в силу в июле 2026 года, с начала нового футбольного сезона 2026/2027, и рассчитано на четыре года.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет повышение вовлеченности болельщиков и посещаемости матчей, в том числе в регионах. Особый акцент стороны сделают на развитии клиентского опыта, программ лояльности и новых сервисов для аудитории российского футбола.

«Спорт и бизнес объединяет одна вещь — стремление постоянно становиться лучше. Для нас это партнерство отражает переход от финтеха к фантеху — новой идеологии, в которой важно не только создавать лучшие сервисы, но и дарить людям яркие впечатления. Вместе с РПЛ мы будем выводить опыт болельщиков на новый уровень и помогать развивать культуру футбола по всей стране», — поделился директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-Банка, старший вице-президент Тимур Зулкарнаев.

«Для Российской Премьер-Лиги подписание меморандума с Альфа-Банком — исключительно значимый и ответственный момент, закладывающий траекторию работы и развития на 4 года. Очень рад, что начиная с сезона 2026/27 наш любимый чемпионат будет гордо носить имя Альфа-Банк РПЛ. Уверен, это партнёрство усилит бренд РПЛ. Это красиво и по форме, и по содержанию — ведь у крупнейшего частного банка России и главной футбольной лиги страны множество точек соприкосновения. Хочу поблагодарить Альфа-Банк за доверие и стремление развивать отечественный футбол. Очень ждем возвращения нашего чемпионата под новым именем и с новыми амбициями», — сказал президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев.

Клиенты Альфа-Банка смогут получить кэшбэк за покупку билетов, участвовать в конкурсах и мероприятиях, на которых будут присутствовать футболисты. В рамках партнерства Альфа-Банк также представит новую линейку футбольного мерча и эксклюзивные дизайны гравировок на картах для болельщиков.