Альфа-Банк выступит организатором крупного синдицированного кредита для «Группы Лента»

Альфа-Банк и «Группа Лента» подписали соглашение об оказании услуг по организации синдицированного кредита в форме возобновляемой кредитной линии. Подписание соглашения состоялось 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Альфа-Банк выступит в качестве единственного организатора, первоначального кредитора и кредитного управляющего по договору синдицированного кредита. Планируемый объем финансирования может составить до 100 миллиардов рублей, а срок — до пяти лет. Привлеченные средства могут быть направлены на финансирование общих корпоративных целей. Кредитная линия на условиях синдицированного кредитования по российским стандартам планируется к заключению компанией впервые.

В состав синдиката, помимо Альфа-Банка, войдет широкий пул кредиторов, что позволит компании получить доступ к значительному объему заемного капитала и диверсифицировать источники заимствования.

«Альфа-Банк — это не просто кредитор, а стратегический партнер, который помогает расти российскому ритейлу. Ожидаем, что синдицированный кредит станет важным фактором в развитии компании, открывая новые горизонты для ее роста и укрепит наше долгосрочное партнерство. Мы планируем и дальше реализовывать такие сделки и масштабировать это направление бизнеса», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Данный договор может стать продолжением тесных отношений «Группы Лента» с Альфа-Банком, который остается одним из наших важнейших банковских партнеров. Рассчитываем, что планируемое привлечение пула кредиторов и организация синдиката позволят компании диверсифицировать источники финансирования и ускорить реализацию проектов», — отметил финансовый директор «Группы Лента» Андрей Спивак.